نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مصدر عسكري أميركي تأكيده ان "نطاق الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على إيران كان محدودا". من جهتها، أكدت وكالة الأنباء الإيرانية بأنه "لم يسجل أي انفجار كبير ناجم عن إصابة إثر تهديد خارجي بأي موقع بمختلف أنحاء البلاد".

كانت هذه تفاصيل خبر فوكس نيوز عن مصدر عسكري أميركي: نطاق الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على إيران كان محدودا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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