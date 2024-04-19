مصادر جيروزاليم بوست: إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على إيران لأسباب استراتيجية

أبلغت مصادر أمنية وحكومية إسرائيلية، صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن إسرائيل هي من شن الهجوم على إيران، لكنها لن تعلن مسؤوليتها عنه "لأسباب استراتيجية".

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن المسؤولين الذين لم تكشف عن هوياتهم القول "العين بالعين والسن بالسن. لقد ردت إسرائيل على من هاجمها".

من جانبها، أفادت "القناة 12" الإسرائيلية بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية طلبت من ممثلياتها بالخارج عدم التعليق على ما حدث في إيران.