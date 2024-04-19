اكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مجددا أن "المنشآت النووية لا ينبغي أبدا أن تكون هدفا في النزاعات العسكرية"، مؤكدة "عدم وقوع أضرار في المواقع النووية الإيرانية ونتابع الوضع من كثب".

كانت هذه تفاصيل خبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا أضرار في المواقع النووية الإيرانية ونتابع الوضع من كثب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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