اعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "قصفا استهدف مواقع في منطقتي درعا والسويداء في سوريا". وفي وقت سابق، افادت معلومات صحافية عن "سماع دوي انفجارات في محافظتي السويداء ودرعا".

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام إسرائيلية: قصف استهدف مواقع في منطقتي درعا والسويداء في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.