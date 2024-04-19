"النشرة": مراقبو الاقتصاد جالوا على المؤسسات التجارية في نطاق النبطية وحاصبيا

افاد مراسل "النشرة" في النبطية، بأن "مراقبي وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، جالوا على المؤسسات التجارية بجولات تفتيشية في نطاق النبطية وبلدة زبدين حي الميسي وبلدة شويا قضاء حاصبيا، وتم الكشف على المواد والسلع المعروضة على الرفوف في السوبرماركات للتأكد من تواريخ الصلاخية وحسن التبريد والكشف على فواتير الشراء وتحليل نسب الأرباح"، مشيرا الى انه "تمّ تلف بضاعة كانت محجوزة سابقاً بعد الحصول على إشارة النائب العام في النبطية، ونبه المراقبون أصحاب المحال بضرورة الإلتزام بالقوانين الصادرة عن الوزارات المعنية تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، وإحالتهم إلى القضاء المختص وإقفال وختم مؤسساتهم إذا لزم الأمر".

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