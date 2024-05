شكرا لقرائتكم خبر عن "الطاقة الذرية" تشتبه في وقوع انفجار بمحطة زابوريجيا النووية والان نبدء بالتفاصيل

فشل تحديد مصدر المسيرات

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة الروسية لمحطة الطاقة النووية الأوكرانية المحتلة في زابوريجيا وقوع حادث آخر يتعلق بمسيرة قتال.وأفاد تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإبلاغ مراقبيها المتمركزين في المحطة بمحاولة هجوم بمسيرة يوم الخميس.وذكر التقرير أن المراقبين سمعوا أيضًا صوت انفجار، لكن لم يسمح لهم بزيارة موقع الحادث المزعوم بعد ذلك.ووقعت عدة هجمات بمسيرات الأسبوع الماضي على محطة زابوريجيا القريبة من خط المواجهة، ولم تتضرر المحطة بشكل خطير.وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بالمسؤولية عن هذه الأحداث.وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي في مقابلة مع شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، إنه كان من الصعب تحديد الدولة التي تنتمي إليها المسيرات بعد تدميرها. ترفض مطلب مجموعة السبع بتسليم محطة لأوكرانيا— صحيفة اليوم (@alyaum)وتابع جروسي: "سيكون من غير المسؤول من جهتي أن ألقي اللوم على أحد، ولهذا السبب ما نقوله هو إن من يقف وراء ذلك فليوقفه".وأضاف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن وقوع حادث نووي خطير سيكون له عواقب صحية وبيئية خطيرة ولن يفيد أحدًا على الإطلاق.وتعد هذه المنشأة أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وتخضع للاحتلال الروسي منذ مارس 2022.