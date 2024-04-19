خارجية الإمارات: قلقون من استمرار التوتر في المنطقة وندعو لمعالجة جذرية للصراعات والأزمات

أعربت وزارة الخارجية الإماراتية، عن قلقها البالغ من استمرار التوتر في المنطقة، داعيةً إلى "عدم اتخاذ خطوات تفاقم التصعيد في المنطقة".

وشدّدت في بيان، على أنّ "الإمارات تدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب التداعيات الخطيرة وانجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار"، داعيةً إلى "ضرورة إيجاد معالجة جذرية للصراعات والأزمات القائمة في المنطقة وخفض التوترات فيها، وحل الخلافات بالحوار وعبر القنوات الدبلوماسية، وإلى التمسك بسيادة القانون واحترام ميثاق الأمم المتحدة".

وجددت الوزارة، مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤولياتهما بتعزيز الأمن والسلم الدوليين، عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة، التي باتت تهدد الأمن والاستقرار العالميين".