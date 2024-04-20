غارات جوية تستهدف مقرا للحشد الشعبي بالعراق.. وأميركا تنفي تورطها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استهدف “انفجار” ليل الجمعة السبت قاعدة عسكريّة في وسط العراق تضمّ قوّات من الجيش العراقي وعناصر من الحشد الشعبي مما أدى إلى مقتل عنصر واحد على الأقل من الحشد وإصابة 6 أشخاص آخرين.

وأكد مصدر من قوات الحشد الشعبي في العراق لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) تعرض معسكر كالسو في محافظة بابل إلى الجنوب من بغداد، والذي تتخذه بعض تشكيلات الحشد الشعبي مقرا لها، لقصف صاروخي من سلاح جوي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، وفق العربية.

وقال المصدر عبر الهاتف “الضربة كانت من سلاح جوي واستهدفت مقر مديرية الدروع التابعة للحشد الشعبي” في القاعدة، مضيفا “لا خسائر بشرية كحصيلة أولية”.

وأعلن الحشد الشعبي عن وقوع خسائر مادية وإصابات في الانفجار.

أميركا تنفي ضلوعها

وأكد مسؤول أميركي لـ “AlArabiya English” أن القوات الأميركية “لا علاقة لها بالهجوم الأخير في بابل بالعراق”.