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الرئيس المصري يتلقي اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء إسبانيا

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا اليوم من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

وجرى خلال الاتصال بحث التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه وتفعيله في مختلف المجالات، إضافةً إلى مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المبذولة للتهدئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتأكيد على خطورة تصعيد العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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