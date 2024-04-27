الاتحاد الأوروبي أعلن تقديم مساعدة إنسانية إضافية بقيمة 68 مليون يورو إلى غزة

أعلن الاتحاد الأوروبي نيّته منح مبلغ إضافي بقيمة 68 مليون يورو (73 مليون دولار)، من المساعدات الطّارئة إلى قطاع غزة، الّذي يشهد حربًا طاحنةً بين إسرائيل وحركة "حماس" منذ 7 تشرين الأوّل 2023.
وأشار في بيان، أنّ "في ظلّ تفاقم الأزمة الإنسانيّة الحادّة في غزة، والازدياد المتواصل في الحاجات في الميدان، قرّرت المفوضيّة تعزيز تمويلها لدعم الفلسطينيّين المتأثّرين بالحرب الدّائرة"، موضحًا أنّ "هذا الدّعم يرفع إجمالي المساعدات الإنسانيّة للاتحاد إلى 193 مليون يورو للفلسطينيّين المحتاجين في غزة والمنطقة في عام 2024".
وذكر أنّ المساعدات الجديدة ستتمحور على المواد الغذائيّة والمياه النّظيفة والصّرف الصّحي والملاجئ، وتوجَّه عبر شركاء محليّين يعملون في الميدان.
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