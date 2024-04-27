وزير الخارجية الإسرائيلي: إذا توصلنا إلى صفقة تبادل للأسرى سنوقف عملية رفح

ادّعى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنّه "إذا توصلنا إلى صفقة تبادل للأسرى سنوقف عملية رفح".

يأتي ذلك في وقت يضغط فيه أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة على الحكومة الإسرائيلية بينما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دون استعادة الأسرى أو القضاء على حركة "حماس".

وفي وقت سابق من اليوم، علّقت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة على التسجيل المصوّر لكتائب "القسام" الذي يظهر أسرى يطالبون حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالإفراج عنهم، بالقول: "على إسرائيل أن تختار إمّا رفح أو الصفقة".

ولفتت العائلات إلى أنّه "يجب إنهاء الحرب ودفع الثمن وأن الدخول لرفح تضحية إضافية"، معتبرين أنّ "الضغط العسكري على حماس قد فشل ويجب تغيير أسلوبنا".

وظهر أسير لدى كتائب "القسام" وهو يقول لحكومة نتانياهو، "إننا نشعر أحيانًا أنكم تخليتم عنا"، موضحًا "أنني أطالب رئيس الحكومة وجميع الوزراء بالمرونة في المفاوضات من أجل التوصل إلى صفقة قريبة"، حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.