الرئيس الفلسطيني: إذا اجتاحت إسرائيل رفح فستحدث أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني

اعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس انه "إذا اجتاحت إسرائيل رفح فستحدث أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني"، مطالبا "المجتمع الدولي بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة". واشار الى ان "اسرائيل دمرت ثلاثة أرباع القطاع والوضع في غزة مؤسف للغاية"، لافتا الى انني "أخشى أن تتجه إسرائيل بعد غزة إلى الضفة الغربية لترحيل أهلها نحو الأردن".

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