دعوة المجتمع الدولي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.. تفاصيل لقاء حنفي جبالي رئيسَ "الشورى" البحريني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، بمقر مجلس النواب، على بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى البحريني.

وأكد جبالي قوة ومتانة العلاقات التاريخية المصرية- البحرينية القائمة على الأخوة والود والاحترام المتبادل، مشيراً إلى تمتع البلدَين الشقيقَين بالعديد من القواسم المُشتركة وتاريخ من التعاون والتنسيق المستمر؛ خدمةً لصالح الشعبَين الشقيقَين والأمة العربية والإسلامية.

وأكد رئيس مجلس النواب حرص مصر الكامل على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، والبناء على الزخم الإيجابي للزيارة الأخيرة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، إلى مصر، في إطار ما يجمعه مع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من علاقات أخوة وطيدة وتفاهم مُشترك.

واستعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي أوجه التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليًّا، داعيًا الجانب البحريني الشقيق إلى زيادة استثماراتهم في الاقتصاد المصري الواعد وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وشدد رئيس مجلس النواب على موقف مصر الثابت والقاطع الرافض للتهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، مؤكداً ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي للوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع، واستعرض أيضاً جهود مصر في إنهاء الأزمة الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر إدخال المساعدات الإنسانية.

وأعرب علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى البحريني، عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقات الأخوة الوطيدة مع مصر، مشيدًا بما تشهده مسارات التعاون بين البلدَين والشعبَين الشقيقَين في المجالات كافة؛ من زخم إيجابي في إطار علاقات أخوة قوية بين قيادتَي البلدَين الشقيقَين، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين تعتبر مصر بمثابة قلب العروبة ودائمًا ما تساند دورها الرائد في الدفاع عن قضايا الأمتَين العربية والإسلامية.