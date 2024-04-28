غانتس يهدد بإسقاط حكومة نتانياهو إذا عارض وزراء فيها "مقترحا جيداً لصفقة تبادل الاسرى"

هدد الوزير في حكومة الحرب الاسرائيلية بيني غانتس بإسقاط حكومة بنيامنين نتانياهو إذا عارض وزراء فيها "مقترحا جيداً لصفقة تبادل الاسرى". واعتبر غانتس بانه إذا منعت حكومة نتانياهو إبرام صفقة تبادل فلا يحق لها البقاء في القيادة.

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