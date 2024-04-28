إعلام عبري: متظاهرون بالقرب من منزل نتنياهو يطالبونه بالتنحي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن عشرات المتظاهرين يحتجون قرب منزل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيسارية.

وأوضحت وسائل الإعلام العبرية، أن المتظاهرين يطالبون نتنياهو بالتنحي خلال الاحتجاج قرب منزله.

وأفادت تقارير إعلامية، مساء أمس السبت، باندلاع مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين أمام وزارة الدفاع في تل أبيب.

ويطالب المتظاهرون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإبرام صفقة تبادل للأسرى.

وكانت وسائل إعلام عبري، قالت إن الآلاف خرجوا في مسيرة باتجاه منزل رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في قيسارية لمطالبته بإبرام صفقة تبادل مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وكانت مراسلة الجزيرة قالت إن آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام وزارة الدفاع بتل أبيب مطالبين بإبرام صفقة تبادل للأسرى، في أعقاب نشر كتائب القسام تسجيلا مصورا يظهر أسيرين إسرائيليين في غزة يطالبان بمواصلة التظاهر ضد حكومة نتنياهو من أجل إجباره على التوصل إلى صفقة تبادل فورية ويحذران من تداعيات القصف على حياتهما.