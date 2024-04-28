وقع إشكال كبير في منطقة الدورة مقابل محلات "بيغ سايل" أدى الى سقوط قتيل بعد ان أقدم شاب لبناني على طعن شاب سوري بسكين، وتسود حالة من التوتر في المنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر قتيل سوري بطعنة سكين في منطقة الدورة اثر اشكال بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.