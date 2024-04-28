اعلن البيت الابيض بان الرئيس الأميركي جو بايدن تباحث في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في المحادثات الجارية والرامية إلى الإفراج عن الاسرى الاسرائيليين في قطاع غزة.
وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن ونتانياهو "تباحثا في المحادثات الجارية لضمان الإفراج عن الاسرى مع وقف فوري لإطلاق النار في غزة"، في حين تتكثف الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل لهدنة.
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الابيض: بايدن بحث في اتصال مع نتانياهو في محادثات الإفراج عن الاسرى ووقف إطلاق النار في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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