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بالصور.. الوادي الجديد تستقبل 120 طالبًا وطالبة من كلية آداب جامعة حلوان

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محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

استقبلت محافظة الوادي الجديد 120 طالبًا وطالبة من كلية الآداب بجامعة حلوان، اليوم الأحد، لتنفيذ برنامج "الجيوماتكس" ونظم المعلومات الجغرافية بمركز ومدينة باريس، وذلك ضمن الزيارات المتبادلة التي تنظمها المحافظة وجامعة الوادي الجديد مع الجامعات الأخرى لتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي والدراسة وتبادل الخبرات.

وقال رئيس مركز ومدينة باريس، المحاسب عبد الناصر صالح، إن المركز استقبل اليوم طلبة كلية الآداب جامعة حلوان في زيارة خاصة لمركز باريس، حيث التقى بوفد كلية الآداب جامعة حلوان وآداب جامعة الوادي الجديد، وزار الوفد بعض المشروعات الاستثمارية ومعبد دوش وقرية حسن فتحي المعمارية بالإضافة الى جولة داخل مدينة باريس.

وأكد عبد الناصر، أن دعم المحافظة للجامعة وكافة المؤسسات التعليمية والبحث العلمي هو بمثابة واجب وطني مقدس وضرورة حياتية لازمة لما يعود بالنفع على المجتمع بأكمله وبما يدعم التنمية وخلق جيل صاعد مسلح بالمعلومات العلمية الصحيحة ومرتبط بثروات وطنه.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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