انطوان نصرالله: خلال الحرب لا اقوم بمعركة في الداخل بل مع العدو ولا اطعن شريكي في الوطن

اشار المحامي انطوان نصرالله، الى انني "ضد الحرب في الجنوب ولكن خلال هذه الحرب لا اقوم بمعركة في الداخل بل مع العدو ولا اطعن شريكي في الوطن".

ورأى في حديث تلفزيوني، أن "جزءا كبيرا من افلاس البلد مسؤولة عنه الشيعية السياسية وحزب الله، يعرف جداً ما يحصل في كل وزارة وكيف تُحكم الوزارات".