"MTV": زيارة هوكشتاين إلى بيروت لا تزال قائمة حتى الساعة ولو أن مواعيدها لم تُحدد بعد

أفادت مصادر لـ"mtv"، أن "زيارة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت لا تزال قائمة حتى الساعة ولو أن مواعيدها لم تُحدد بعد فهو عائد وسيتوّج أي اتفاق سيحصل في لبنان بغض النظر عن الحراك الفرنسي".

وكشفت المصادر، أن "الطرح الفرنسي دليل على التنسيق الأميركي - الفرنسي الذي حصل في الفترة الأخيرة الأمر الذي لم يكن موجوداً سابقاً عندما تبنت فرنسا ترشيح فرنجية للرئاسة".

وذكرت المعلومات، أن "وزير الخارجية الفرنسية طرح ما كان قد اقترحه هوكشتاين سابقاً وهو خطة من 3 مراحل".