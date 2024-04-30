صليبا: على الحكومة العمل من اجل حل مشكلة الكهرباء ولا يُمكننا ابقاء المولدات بين الاشخاص وتنفّس السمّ

أشار النائبة نجاة صليبا، الى أن "469 مولد في شارعين في منطقة الحمرا و9000 مولد في العاصمة بيروت، ويجب على وزارة البيئة مراقبة الفلاتر والتأكد من حسن عملها".
وشددت صليبا، في حديث للـ"LBCI"، الى أنه "يجب أن توضع آلية منظمة للطاقة البديلة كي لا تتفلّت الأمور كما تفلّتت في المولدات، وعلى الحكومة العمل من اجل حل مشكلة الكهرباء ولا يُمكننا ابقاء المولدات بين الاشخاص وتنفّس السمّ".
وذكرت أن "عدد المولدات في بيروت يوازي 9000 مولد ونسبة التلوث زادت الى 32%".
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