مصادر الانباء: لبنان تلقى نصائح دولية بضرورة التحلي بالإيجابية والمرونة لإنهاء الحرب على الحدود

كشف مصدر مطلع لـ «الأنباء» الكويتية عن تلقي لبنان «نصائح دولية بضرورة التحلي بالإيجابية والمرونة لإنهاء الحرب على الحدود سواء حصل الاتفاق في غزة او تعثر».

وحذر المصدر «من أنه لا يمكن المراهنة على ان توقف الحرب في غزة سيؤدي تلقائيا إلى توقفها على الحدود الجنوبية، لأنه عند انتهاء حرب غزة يصبح القرار في عهدة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التي ستحاول بكل الوسائل فرض شروط سياسية قاسية على لبنان مقابل وقف النار، بحجة ضمان أمن المستوطنات الشمالية، وبالتالي الخشية من ان تتكرر تجربة العام 2006 عندما تحركت جبهة لبنان لتخفيف الضغط عن غزة بعد أسر الجندي جلعاد شاليط في القطاع، فتوقفت الحرب في غزة واشتعلت في لبنان على مدى 34 يوما».

واوضح مصدر مطلع لـ«الأنباء» ان «نتانياهو اضطر إلى القبول بالخطة المصرية الجديدة للهدنة، وتجنب دخول رفح تحت الضغط من الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يخشى تصاعد الاحتجاجات في الجامعات الأميركية وخروجها عن السيطرة فيما لو بدأت إسرائيل هجومها على رفح».