الجيش: توقيف 10 أشخاص على إثر إطلاق النار والمظاهر المسلحة أثناء مراسم دفن في ببنين- عكار

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، عن توقيف 10 أشخاص على إثر إطلاق النار والمظاهر المسلحة أثناء مراسم دفن في ببنين- عكار، وذلك خلال عمليات دهم.

بالتفاصيل، أوضحت قيادة الجيش أنّ "بتاريخ 1/5/2024، وعلى إثر إطلاق النار والمظاهر المسلحة أثناء مراسم دفن في بلدة ببنين– عكار بتاريخ 28/4/2024، وبعد عملية رصد وتقصٍّ، نفّذت وحدات من الجيش تؤازرها دوريات من مديرية المخابرات في البلدة ومنطقة المنية– عكار عمليات دهم لمنازل المتورطين وأوقفت 10 أشخاص وضبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر".

وذكرت أنّ "المظاهر المسلحة وإطلاق النار تمثّل إخلالًا بالأمن وتشكّل خطرًا على حياة الأبرياء، لذا تؤكد قيادة الجيش أنها بصدد تتبُّع مطلقي النار وتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص".

ودعا الجيش المعنيين إلى "التحلي بالمسؤولية وبذل الجهود المطلوبة والتعاون مع الأجهزة الأمنية للمساهمة في منع الممارسات المخلّة بالأمن من منطلق الحس الوطني، لا سيما خلال المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان".