أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنّ "المنظومة الأميركية فشلت لحد كبير باعتراض صواريخ إيران الباليستية في الهجوم على إسرائيل"، والذي وقع في 19 نيسان ردًا على القصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في مطلع شهر نيسان 2024.
وسبق وأن أكّدت السلطات الإيرانية أن هجومها، الذي شمل مسيّرات وصواريخ باليستية، استهدف مواقع عسكرية إسرائيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر إذاعة الجيش الإسرائيلي: المنظومة الأميركية فشلت لحد كبير باعتراض صواريخ إيران الباليستية بالهجوم على إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.