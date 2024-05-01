إذاعة الجيش الإسرائيلي: المنظومة الأميركية فشلت لحد كبير باعتراض صواريخ إيران الباليستية بالهجوم على إسرائيل

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنّ "المنظومة الأميركية فشلت لحد كبير باعتراض صواريخ إيران الباليستية في الهجوم على إسرائيل"، والذي وقع في 19 نيسان ردًا على القصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في مطلع شهر نيسان 2024.

وسبق وأن أكّدت السلطات الإيرانية أن هجومها، الذي شمل مسيّرات وصواريخ باليستية، استهدف مواقع عسكرية إسرائيلية.