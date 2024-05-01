العدوان الإسرائيلي على غزة.. ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34 ألفا و568 منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى "34 ألفا و568 شهيدا و77 ألفا و765 مصابا".



جاء ذلك وفق التقرير الإحصائي اليومي للوزارة، الخاص بعدد الشهداء والجرحى جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة لليوم الـ208 على قطاع غزة.



وقالت الوزارة إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 33 شهيدا و57 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية".



وأضافت أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 34568 شهيدا، و77765 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي".



وتابعت الوزارة: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".



وتتصاعد تحذيرات فلسطينية ودولية من ارتفاع كبير محتمل في عدد الضحايا، في حال نفذت إسرائيل تهديدها باجتياح عسكري لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.



ويوجد في رفح قرب الحدود مع مصر نحو 1.4 مليون نازح، وتزعم تل أبيب أنها "المعقل الأخير لحركة حماس".



وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".



الأناضول

