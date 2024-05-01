قوى الأمن عمَّمت صورة مفقودة تُعاني من اضطرابات عقليّة غادرت منزلها في جبيل ولم تَعُد

عمّمj المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ صورة المفقودة: مروى شحادة زين العابدين (مواليد عام 2001، لبنانيّة) التي غادرت منزل ذويها الكائن في محلّة مشّان- جبيل في الساعة 11،00 من تاريخ 30/04/2024، ولم تعُد لغاية تاريخه. علمًا أنّها كانت ترتدي سترة سوداء اللون، وحجابًا برتقاليًا، وسروالًا أسود وهي تُعاني من اضطرابات عقليّة، ونفسيّة.
وطلبت المديرية، من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة جبيل في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم:945853/09، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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