النشرة: عائلة ابو حمدان قطعت طريق عام شتورا امام المخفر

افاد مراسل "النشرة" في زحلة "بقطع الطريق العام في منطقة شتورة مقابل المخفر من قبل عائلة ابو حمدان".

وفي وقت سابق، اعلنت عائلة ابو حمدان في البقاع في بيان، بأنها "سكتت طويلا على الاجحاف بحقها والغبن والمظلومية، ولكن ان يصل الأمر بقاضي الى زج "الاوادم" في السجن بحجة عمل كسارات، والكل يعلم أن كل كسارات لبنان تعمل "على عينك يا تاجر"، ولا من يتجرأ على مواجهتها الا في التوتيتي وتحديدا كمال ابو حمدان الرجل السبعيني الذي يراد له ان يكون كبش فداء لمارب خاصة عند قاضي يقول ان المسألة بينه وبين كمال شخصية".

وتابع البيان "وعليه نعلن انه بدءا من الساعة السادسة والنصف اقفال طريق تعلبايا بالاتجاهين بالسواتر التربية وسيليه اقفال طريق زحلة - ترشيش، ويوم غد سنقيم اعتصام على مدخل قصر العدل في زحلة والتصعيد سيكون متدرج لأننا لن نرض بهذه المظلومية".