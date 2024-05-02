"لوموند": التعبئة الطلابية لوقف إطلاق النار في غزة تتضاعف في فرنسا

ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن مؤسسة العلوم السياسية في باريس تستعد لإجراء نقاش كبير بشأن القضية الإسرائيلية الفلسطينية، يوم غدٍ الخميس، لافتة إلى أنه يتم الإبلاغ عن أحداث أخرى في أماكن أخرى من البلاد. واوضحت أنه تحت شعار "دعم فلسطين ليس جريمة"، انضم طلاب كلية العلوم في تولوز، يوم أمس الثلاثاء، إلى التعبئة من أجل وقف إطلاق النار في غزة، حيث نظموا مظاهرات في حرم جامعتهم.

وشهدت معظم معاهد العلوم السياسية "IEPs" اضطرابات مثل الاجتماعات العامة والتجمعات، كما هو الحال في ليون، وحتى الحصار في مدن مثل رين وسان جيرمان أونلي "إيفلين" وستراسبورغ، في أعقاب إجراءات مماثلة بدأت في اليوم السابق بجامعة السوربون في باريس، وفق "لوموند".

وأشارت إلى أنه استجابة لدعوة رئيس الوزراء غابرييل أتال لاتخاذ إجراء سريع، تدخلت سلطات إنفاذ القانون بسرعة لتفريق الطلاب الذين نصبوا خيامًا في ساحة الجامعة المرموقة، لافتة إلى أنه منذ إنشاء أول مخيم في الفناء الداخلي لمعهد العلوم السياسية في باريس، في 24 نيسان الماضي، والذي تم إخلاؤه بين عشية وضحاها من قبل شرطة مكافحة الشغب، وفي تكرار للحركة المستمرة في جامعة كولومبيا بولاية نيويورك، اكتسبت حركة الدعم لشعب غزة الزخم، وإن كان يقتصر في المقام الأول على برامج التعليم الفردي وعدد قليل من الجامعات.

واحتل حوالي ثلاثين طالبًا أحد الحرمين الجامعيين التابعين لمعهد العلوم السياسية في باريس في مينتون "الألب البحرية"، حتى الساعات الأولى من يوم أمس الثلاثاء، وقاموا بتزيين الواجهة بالعلم الفلسطيني.

بدوره، أعلن مدير الحرم الجامعي، يوسف حلاوة، في رسالة إلى الطلبة، قرار إغلاق المقر "إلى إشعار آخر" والانتقال إلى التعلم عن بعد، بحسب الصحيفة.

وحث بيان للطلاب المجتمعين في جمعية عامة في مينتون معهد العلوم السياسية على تبني خطاب محكمة العدل الدولية، الذي حث إسرائيل، في نهاية كانون الثاني الماضي، على منع أعمال الإبادة الجماعية المحتملة، وخطاب الأمم المتحدة لإنهاء النهج المزدوج فيما يتعلق بالحرب الأوكرانية الروسية من جهة، والحرب التي تشنها إسرائيل في غزة، واتخاذ موقف حازم ضد جميع أشكال التمييز والضغوط التي يواجهها الطلاب، وفق "لوموند".

واشارت الى إنه في ريمس "مارن"، وهو حرم جامعي آخر تابع للمعهد الباريسي، من المقرر أن يتخذ الطلاب قرارًا بشأن الإجراءات الإضافية المحتملة في وقت لاحق، في حالة انعقاد الاجتماع الذي ينظمه المدير المؤقت، جان باسير، يوم غد الخميس، ما لم تلبَ توقعاتهم.

ولفتت إلى أنه تم الإعلان عن هذا الاجتماع المفتوح - أو النقاش الكبير كما يُمارس في المؤسسات الأنغلوسكسونية- بعد مفاوضات بين الطلاب المعتصمين في معهد العلوم السياسية، يوم الجمعة الماضي، إذ تم تصميمه ليكون بمثابة منتدى للتبادل بين الطلاب والأساتذة والباحثين والموظفين، ويمكن طرح جميع الأسئلة" فيما يتعلق بالصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

ووفق "لوموند"، قدمت الإدارة تذاكر قطار لأربعة طلاب من 7 جامعات للحضور، ومع ذلك، لم تتم دعوة الأشخاص من مينتون بسبب الاحتلال الليلي، وفقًا لإدارة Science Po.