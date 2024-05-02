"سرايا القدس": قصفنا بوابل من قذائف الهاون تجمعا لقوات العدو في منطقة الشيخ عجلين جنوب غربي غزة

اعلنت "سرايا القدس"، اننا "قصفنا بوابل من قذائف الهاون تجمعا لقوات العدو في منطقة الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة". ويأتي ذالك في ظل استمرار الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الاول 2023.

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