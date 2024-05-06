هآرتس: المقترح الذي وافقت عليه حماس يشبه المقترح الذي وافقت عليه إسرائيل والكرة الآن في ملعب نتانياهو

ذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية بان "المقترح الذي وافقت عليه حركة "حماس" يشبه المقترح الذي وافقت عليه إسرائيل، والكرة الآن في ملعب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.
الى ذلك، اعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن جميع المقترحات المتعلقة بالمفاوضات من أجل إطلاق سراح الاسرى في غزة يتم دراستها بجدية، وإن الجيش يواصل، بالتوازي مع ذلك، عملياته في القطاع.
وكانت أعلنت حركة "حماس" قبولها مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي تقدمت به مصر وقطر.
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