الخارجية الأميركية: واشنطن ستبحث رد حماس حول وقف اطلاق النار مع الحلفاء في الساعات المقبلة

اعلنت وزارة الخارجية الاميركية أنها تدرس رد حماس على مقترح لوقف إطلاق النار مع حلفاء في الشرق الأوسط خلال الساعات المقبلة، فيما جددت دعوتها لإسرائيل عدم مهاجمة مدينة رفح المكتظة بالسكان في جنوب قطاع غزة.

واوضح الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين "يمكنني أن أؤكد بأن ردّا صدر عن حماس، ندرس هذا الرد حاليا ونبحثه مع شركائنا في المنطقة".

وذكر مسؤول إسرائيلي أنه لم يجر التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، على الرغم من قول حماس اليوم الاثنين إنها وافقت على مقترح من وسطاء مصريين وقطريين.