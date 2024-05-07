قوى الأمن: توقيف مطلوب يوزع المخدرات على المروجين في بيروت وجبل لبنان بالجرم المشهود

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت لدى ​شعبة المعلومات​، عن قيام شخص مجهول الهويّة بتوزيع ​المخدرات​ على المروّجين في محافظتَي بيروت وجبل لبنان، على متن درّاجة آليّة نوع "سويت".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّته، ويُدعى: "أ. م." (من مواليد عام 1999، سوري)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم مخدّرات وسرقة، ومطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم ترويج مخدّرات".

وكشفت الشّعبة أنّ "بعد رصد ومراقبة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة بالجرم المشهود في محلّة ​طريق المطار​، أثناء قيامه بجمع الأموال النّاتجة عن عمليّات التّرويج، على متن درّاجة آليّة نوع "سويت" لون جردوني من دون لوحات، تمّ ضبطها وحُجزت عدليًّا".

وأشارت إلى أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتوزيع المخدّرات على المروّجين، وأنّه يقوم بعدها باستلام الأموال النّاتجة عن عمليّات التّرويج، وأنّ المبالغ الماليّة الّتي ضُبِطَت بحوزته هي حصيلة عمليّات ترويج المخدّرات"، مبيّنةً أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".