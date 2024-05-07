خطار دشّن الأقسام المستحدثة في صور للتدريب على اطفاء الحرائق في الأماكن المغلقة بتمويل اليونيفيل

دشّن المدير العام للدفاع المدني ريمون خطّار الأقسام التي استحدثت في مركز التدريب على إطفاء الحرائق في الأماكن المغلقة في مدينة صور بتمويل من الكتيبة الفرنسية لدى قوات الطوارئ الدولية.

حضر حفل التدشين قائد القطاع الغربي لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان BRIGADIER GENERAL ENRICO FONTANA، قائد الكتيبة الفرنسية لدى قوات اليونيفيل Colonel Christophe De Ligniville، قائد الكتيبة الفنلندية لدى قوات الطوارئ الدولية LCL. JUKKA HONKANEN.

وأثنى خطار على مبادرة الكتيبة الفرنسية لتجهيز المركز بالمعدات المطلوبة لتعزيز قدرات عناصر الدفاع المدني"، منوّهاً بعمق "الروابط مع الدولة الفرنسية التي لطالما كانت الى جانب المديرية العامة للدفاع المدني في أشد المحن".