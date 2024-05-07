سيزار المعلوف: نحن نعيش في زمن رديء يطبق به القانون الدولي على العالم اجمع ما عدا اسرائيل لديها قانونها الخاص

اعتبر النائب السابق سيزار المعلوف بان "تطبيق القرارات الدولية على رأسها ١٧٠١ يعيد الثقة بلبنان، ولكن للأسف نحن نعيش في زمن رديء يطبق به القانون الدولي على العالم اجمع ما عدا دولة اسرائيل لديها قانونها الخاص، يحق لها ما لا يحق لغيرها".

واردف المعلوف في تصريح له، بانه "لكل من يطالب بتطبيق القرارات الدولية، نحن معه، ولكن عليه اولاً ان يطالب الاحتلال الإسرائيلي بالإنسحاب فوراً من الأراضي المحتلة وفي المقدمة اراضي شبعا اللبنانية ووقف الخروقات اليومية البرية والبحرية والجوية بالآلاف".

واكد بانه "لن نتخلى عن اي شبر من لبنان وخاصةً جنوب لبنان الصامد والمقاوم عن كل لبناني في هذا الوطن الحبيب".