نقيب المهندسين: استئناف إعطاء الإفادات العقارية والاستحصال عليها بيوم واحد بدءًا من الغد

أعلن نقيب المهندسين في بيروت فادي حنا، في بيان، "أنّه تبلّغ من المدير العام لوزارة المال بالإنابة ومدير الشّؤون العقاريّة في لبنان جورج معراوي، عن فتح الدّوائر العقاريّة في الشوف وكسروان وجبيل في منطقة ​جبل لبنان​ العقاريّة، لاستئناف إعطاء الإفادات العقاريّة والاستحصال عليها بيوم واحد، بدءًا من الجمعة 10 أيّار 2024".

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