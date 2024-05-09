إتفاقية تعاون بين جامعة الحكمة و"عدل ورحمة" لتعزيز مفاهيم العدالة وحقوق الإنسان

وقّع رئيس جامعة الحكمة البروفسور جورج نعمة ورئيس جمعية "عدل ورحمة" الأب نجيب بعقليني إتفاقية تعاون للعمل على نشاطات بحثية في مجالات تعزيز مفاهيم العدالة وحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب. وبموجب الإتفاقية، ستتاح الفرصة للطلاب الذين يتابعون التخصصات المتعلقة بالدراسات القانونية لإجراء دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثمانية أسابيع، يكتسبون في خلالها خبرة في مجال الدعاوى القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة إنطلاقا من عمل جمعية "عدل ورحمة" مع السجناء ومتعاطي المخدرات والمصابين بداء الإيدز واللاجئين.

وأكد نعمة في هذا السياق، أن "المجتمع يتطلب تضافر الجهود كي يتجاوز ما يواجهه من تحديات"، معتبرا اننا "في مجتمع يحتاج إلى عناية خاصة ونعاني الكثير من المشاكل، ويسرّنا أن نكون شركاء لإعطاء الأولوية للحسّ الإنساني والإجتماعي لتحقيق المصلحة العامة وإحراز التطور المطلوب ثقافيًا ومجتمعيًا ووطنيًا".

بدوره شكر الأب بعقليني، نعمة، على رعايته التعاون مع الجمعية، مؤكدًا "أننا نودّ أن نضع معًا كل إمكاناتنا العلمية والإنسانية بتصرف الإنسان الذي يعاني في بلدنا من التهميش والإقصاء وفقدان الحرية الحقة والديمقراطية الصحيحة إلى جانب معاناته الإجتماعية والإقتصادية". أضاف، "نود معًا أن نمدّ اليد إلى الجميع لحماية حقوق الإنسان وتثبيتها وحمل قضايا المجتمع، وكم نحن بحاجة ماسة إلى التعاون والتعاضد من خلال العلم والتربية والمعرفة والخبرات والاختبارات لتحقيق مزيد من التقدم والنمو ومزيد من التنمية المستدامة التي أصبحت ضرورة ملحّة في مجتمعنا المنكوب والمنهار على الصعد كافة". وقال: "اليوم نجدّد انتماءنا إلى الإنسانية، فرغم التقدم الهائل في المعلومات والإكتشافات العلمية، يبقى الإنسان محور الوجود وتبقى حياته بنظر الله هي الأساس الأول".