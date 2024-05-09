"النشرة": مراقبو الاقتصاد يواصلون جولاتهم على مطاعم بيع الشاورما بالنبطية وصور ويسطرون محاضر ضبط

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا بأنّ وزارة الاقتصاد ضبطت مطعمًا للشاورما في الهلالية في منطقة صيدا يقوم بتحضير الشاورما بخلط ما تبقى من الشاورما الجاهزة من يوم سابق مع تلك المحضرة والنيئة، ونظم محضر ضبط بالمخالفة وتم سحب عينة من الشاورما النيئة المحضرة ليبنى أيضًا على الشيء مقتضاء، وذلك في سياق الحملة التي تقوم بها مصلحة الاقتصاد في الجنوب على مطاعم الشاورما.

وفي سياق آخر تابعت الدوريات أعمال المراقبة على محطات المحروقات وشملت المحاور التالية: الغازية قناريت وبنعفول البص العباسية البرغلية و ابو الاسود حيث تم التثبت من الالتزام بالسعر الرسمي للمحروقات وضبط الكيل.

في السياق، أفاد مراسل "النشرة" في النبطية عن استكمال مراقبي وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية جولاتهم التفتيشية، وقد تم سحب 12 عيّنة من مادة شاورما اللحمة الدجاج المعدّ للطهي من المطاعم والسناكات الموجودة في نطاق مدينة النبطية وبلدات حبوش ودير الزهراني لفحصها في المختبر المعتمد من قبل الوزارة، والتأكد من سلامتها وخلوها من الجراثيم والبكتيريا.

وأثناء الجولة وخلال الكشف على مطابخ وبرادات ومكان تحضير اللحوم والدواجن في المطاعم، تمّ تسطير محضري ضبط بحق صاحبي مطاعم في بلدة دير الزهراني أحدهم بحوزته لحوم منتهية الصلاحية وآخر لا تتطابق عنده شروط السلامة وإفتقاره للنظافة والمواصفات المطلوبة في سلامة الغذاء.