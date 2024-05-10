الجيش الإسرائيلي: مقتل 4 جنود وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة في قطاع غزة

أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بمقتل 4 جنود إسرائيليين من كتيبة "ناحال" وإصابة اثنين بجروح خطيرة بينهما ضابط بكتيبة "ناحال" أيضًا، وذلك خلال المعارك في قطاع غزة.

وفي البلاغ نفسه، اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة عسكريين اثنين من الكتيبة 9 اللواء 401 بجروح خطيرة في معارك جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب "القسام" و"سرايا القدس" عن عدّة عمليات تم تنفيذها ضد القوات الإسرائيلية في غزة، وخصوصًا في رفح، مع استمرار الحرب الإسرائيلية.

ومن جانبها، أعلنت "كتائب القسام"، في بيان، أنّه "تمكن مجاهدو المقاومة في القسام من تفجير عين نفق في قوة صهيونية من سلاح الهندسة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح والاستيلاء على بعض المعدات الخاصة بالقوة في محيط ثكنة سعد صايل شرق رفح جنوب قطاع غزة".

وذكرت أيضا أنها تقصف "بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل، قوات العدو المتموضعة في محور نتساريم بمنظومة الصواريخ "رجوم" 114 ملم".

وعلى التوازي مع ذلك، نشر موقع "حدشوت بزمان"، الاسرائيلي، أنباء تفيد بـ"سقوط 5 مقاتلين من الجيش الإسرائيلي خلال المعارك في غزة اليوم".

وصباح الجمعة، أعلنت كتائب "القسام"، أنّها "نفذت عملاً عسكرياً مركباً ومتزامناً بالقرب من مسجد الدعوة شرق رفح حيث تم استهداف مبنى تحصن فيه عدد من الجنود بقذيفة "TBG"، واستهداف ناقلة جند كانت أسفل المبنى بقذيفة "الياسين 105"، واستهداف مجموعة راجلة من الجنود كانوا بجوار الناقلة بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاع كامل أفراد القوة بين قتيل وجريح".

كذلك أعلنت "القسام"، أننا "أوقعنا قوة صهيونية بكمين محكم بعد تفجير حقل ألغام في ثكنة شرق رفح وسقط أفرادها بين قتيل وجريح".

من جهتها، ذكرت مصادر عبرية "هبوط مروحيات تنقل جنودا في مستشفيات إسرائيلية بالداخل وفي القدس".