دير سيدة البلمند البطريركي احتفل بعيد سيدة الينبوع

ترأس رئيس دير سيدة البلمند البطريركي الأرشمندريت جورج يعقوب قداسًا احتفالًا بعيد سيدة الينبوع، بمشاركة الأرشمندريت ألكسي عبود وعدد من الاباء.

وخدمت القداس جوقة معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي برئاسة الشماس روفائيل حنا، بمشاركة المرتل وسام المر.

وبعد انتهاء القداس، أقام الأرشمندريت يعقوب زياحًا لايقونة سيدة البلمند العجائبية في باحات الدير الخارجية وساحته الداخلية، ثم صلاة تبريك الماء.