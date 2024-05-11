أدّى تبادل لإطلاق النّار فجر اليوم، بين فوج الحدود البرّي في ​الجيش اللبناني​ ومهرّبين في منطقة ​دير العشاير​ على الحدود اللّبنانيّة- السّوريّة، إلى مقتل "خ. ع." من مزرعة دير العشاير السّوريّة، وإصابة "أ. و." بجروح بليغة نُقل على أثرها إلى مستشفى راشيا الحكومي للمعالجة، في حين فرّ آخران كانا في عداد المجموعة؛ بحسب "الوكالة الوطنيّة للإعلام".

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخص وإصابة آخر إثر تبادل لإطلاق النار بين الجيش ومهربين على الحدود اللبنانية السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.