"متحدون": نصار حددت جلسة لاستجواب المدعى عليهم بشكوى مكب طرابلس في 11 حزيران

كشف تحالف "​متحدون​"، أنّ "محاميه تبلّغوا أمس، موعد جلسة مخصّصة لاستجواب المدّعى عليهم في دعوى "متحدون" وشركائه المسجّلة برقم 520/2022، بخصوص مكب نفايات ​طرابلس​، حدّدتها قاضي التّحقيق الأوّل في الشّمال سمرندا نصار بتاريخ 11 حزيران المقبل".

وأوضح في بيان، أنّه "جرى تحديد موعد الجلسة هذا بعد ردّ الهيئة الاتهاميّة في الشّمال ومحكمة التّمييز الجزائيّة، جميع طعون المدّعى عليهم بقرار ردّ دفوعهم الشّكليّة، الّتي كان آخرها الطّعن التّمييزي للمدّعى عليه أنطوان أزعور المفوّض بالتّوقيع عن شركة "باتكو" (BATCO) المتعهّدة معالجة نفايات المكب".