الأباتي رزق زار دير مار يوحنا المعمدان القلعة في بيت مري وجال في أقسامه

زار الرّئيس العام للرهبانيّة المريميّة المارونيّة الأباتي إدمون رزق، يرافقه المدبّر العام جان مارون هاشم وأمين السّرّ الخاص في الرهبانيّة الأب أديب غصين، دير مار يوحنا المعمدان القلعة في بيت مري، حيث كان في استقباله رئيس الدّير الأب المدبّر بشارة إيليا وعدد من الأباء.
وجال الأباتي رزق على أقسام الدّير، وزار الكنيسة الأثريّة، حيث رُفعت الصّلاة ورُتّلت المزامير.
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