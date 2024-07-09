محافظ جنوب سيناء يضبط مخالفة مرورية عكس الاتجاه خلال جولته بـ"الرويسات"

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

ضبط اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، خلال جولته التفقدية بمنطقة الرويسات في مدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، سيارة ربع نقل مخالفة تسير في الاتجاه المخالف بالطريق الرئيسي.

قرر المحافظ سحب الرخصة، وتحرير مخالفة بالواقعة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وأكد المحافظ، على ضرورة فرض سيادة القانون بكل حزم، وتطبيق بنود القانون على كافة المخالفين طبقًا للقانون ونوع المخالفة.

كما وجه إنذار شديد اللهجة لكافة المخالفين للقواعد المرورية بتغليظ العقوبات، ومصادرة المركبات المخالفة لفترات من أسبوعين وحتى شهر، والمصادرة النهائية في حالة تكرار المخالفات، بغرض ضبط حركة الشارع وحماية أرواح المواطنين الأبرياء.