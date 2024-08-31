الاتحاد الأوروبي: بدء الاستشارات لبحث فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس 29 أغسطس 2024، إنه بدأ عملية سؤال الدول الأعضاء في الاتحاد عما إذا كانت تريد فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين".

وقال بوريل في تصريحات صحفية، إن بعض الوزراء الإسرائيليين يبعثون "برسائل كراهية" ضد الفلسطينيين، ويطرحون أفكارا تمثل دعوة إلى ارتكاب جرائم حرب.

وكان بوريل، قد دعا في منشور على منصة "إكس"، في الثاني عشر من شهر آب/ أغسطس الجاري، إلى فرض عقوبات على المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

وقال بوريل في منشوره: "بينما يضغط العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة ، يدعو بن غفير إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين".

وأضاف: "كما هو الحال مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، فإن هذا يشكل تحريضا على ارتكاب جرائم حرب، ولا بد أن تكون العقوبات على رأس أجندة الاتحاد الأوروبي".

