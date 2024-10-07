شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تنفي شائعات مقتل أحد كبار قادة الحرس الثوري في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

رد معتدل

الدمام - شريف احمد - نفى الحرس الثوري الإيراني الشائعات المتعلقة بمقتل أحد قادته "إسماعيل قاآني" في هجوم إسرائيل على لبنان.وقال البريجدير جنرال بقوات الحرس الثوري إيراج مسجدي في مؤتمر صحفي بطهران اليوم الاثنين: "الكثير يسألون عن حال الجنرال إسماعيل قاآني، هو بصحة جيدة، البعض يقولون إنه يجب أن ندلي ببيان، ولا يوجد سبب لذلك"، حسبما ذكرته وكالة مهر الإيرانية للأنباء.ويعد قاآني قائد فيلق القدس، أحد أفرع الحرس الثوري الإيراني، ويشرف على العمليات العسكرية والاستخباراتية لإيران في الخارج، بصورة أساسية في الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من تأكيد إسرائيل نيتها الرد على الهجوم الإيراني الذي نفذته طهران الأسبوع الماضي، لم تتغير النصائح الأمريكية، فقد استمرت واشنطن في التشديد على ضرورة تجنب ضرب المواقع النووية الإيرانية، كما اعتقد مسؤولون أمريكيون أن هذا ما ستفعله إسرائيل.



وقال المسؤولون الأمريكيون إنهم يرجحون أن إسرائيل ستدرس اللجوء إلى رد معتدل لا يؤدي إلى انتقام إيراني، عملًا بالنصيحة الأمريكية، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

كما استشهدوا بأن إسرائيل اتبعت أصلًا هذا المسار المنضبط بعد الهجوم الإيراني في أبريل الماضي، موضحين أنها شنت حينها هجومًا محدودًا تسبب في أضرار طفيفة، ومنع إيران من الرد على الرد.