وزير الخارجية الصينية سيزور روسيا الأسبوع المقبل

أعلنت المتحدّثة باسم ​وزارة الخارجية الصينية​ ماو نينغ، أنّ وزير الخارجيّة الصّينيّة ​وانغ يي​ سيزور ​روسيا​ الأسبوع المقبل، وسيشارك يومَي الإثنين والثلاثاء في الجولة العشرين من المحادثات حول التعاون الاستراتيجي والأمني بين البلدين.

وأوضحت أنّ بدعوة من سكرتير مجلس الأمن الرّوسي سيرغي شويغو، سيجري وانغ يي "تبادلًا شاملًا لوجهات النّظر حول القضايا الدّوليّة والإقليميّة ذات الاهتمام المشترك".

يُشار إلى أنّ الصّين شريك اقتصادي وسياسي مهم لروسيا، وتعدّ أكبر مشترٍ في العالم للوقود الأحفوري الرّوسي، بما في ذلك المنتجات النّفطيّة.

وأكّدت وزارة الخارجيّة الصّينيّة الشّهر الماضي، أنّ تعاون بكين مع روسيا في مجالات الاقتصاد والتجارة والطّاقة "طبيعي ومشروع"، كما هو الحال مع دول أخرى.