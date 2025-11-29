"أ.ف.ب": وفد أوكراني سيزور أميركا في نهاية الأسبوع لمناقشة خطة إنهاء الحرب

كشف مسؤول رفيع لوكالة "فرانس برس"، أنّ "وفدًا أوكرانيًّا يخطّط لزيارة الولايات المتحدة الأميركية في نهاية الأسبوع" لإجراء مباحثات حول خطّة واشنطن لإنهاء الحرب في ​أوكرانيا​، لافتًا إلى أنّ المحادثات قد تُعقد في ولاية فلوريدا.

وأوضح أنّه كان من المقرَّر أن يشارك في المحادثات مدير مكتب الرّئيس الأوكراني أندريه يرماك، إلّا أنّه أُقيل في وقت سابق اليوم الجمعة.