كشف مسؤول رفيع لوكالة "فرانس برس"، أنّ "وفدًا أوكرانيًّا يخطّط لزيارة الولايات المتحدة الأميركية في نهاية الأسبوع" لإجراء مباحثات حول خطّة واشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لافتًا إلى أنّ المحادثات قد تُعقد في ولاية فلوريدا.
وأوضح أنّه كان من المقرَّر أن يشارك في المحادثات مدير مكتب الرّئيس الأوكراني أندريه يرماك، إلّا أنّه أُقيل في وقت سابق اليوم الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر "أ.ف.ب": وفد أوكراني سيزور أميركا في نهاية الأسبوع لمناقشة خطة إنهاء الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.