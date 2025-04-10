بو صعب بعد اجتماع للراعي مع وفد من اتحاد روابط المدارس الخاصة: سنبحث بتعديلات القانون 515

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، وفدا من اتحاد روابط المدارس الخاصة بحضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنائبة السابقة بهية الحريري، حيث عقد لقاء بحث وحوار حول ازمة القانون 515 الذي اقر والمتعلق بالمدارس الخاصة.

ونوّه الراعي بدور المدارس في تنشئة الأجيال، متمنيا "حل المشكلة بشكل عادل يحفظ حق المدرسة والاستاذ والتلميذ، ليكون العطاء اسخى واعمق وافعل من قبل الجميع".

بدوره، أشار بو صعب الى ان "اللقاء تم بدعوة من البطريرك الراعي لإيجاد حل للمشكلة التي نتجت بعد اصدار القانون 515. ونحن هنا اليوم لمعالجة الأزمة التي حصلت بعد صدور القانون الذي يعطي الأساتذة المتقاعدين حقهم، لأنهم قد ظلموا بموضوع فارق العملة وتدنت رواتبهم ووصل بعضها الى 30 دولارا".

ولفت إلى أنّه "كان لا بد من اجراء بعض التعديلات على هذا القانون قبل تنفيذه، وهذا ما ناقشناه مع اتحاد وروابط المجالس الخاصة في خلال هذا الاجتماع الموسع، الذي نقول ان نتائجه إيجابية وهذا ما اعتدنا عليه في كل مرة نزور بكركي".

وأوضح بو صعب "أنّنا تمنينا على الجميع وقف السجالات التي تدور خارج اللقاءات. واتفقنا على الاجتماع مع لجنة التربية في المجلس النيابي، لبحث ما يتعلق بتعديلات القانون 515، بحضور النواب الذين يمثلون عددا من الكتل. واتفقنا على تعديل عدد من النقاط منها المفعول الرجعي ودفع التعويضات والمعاش".

وأكّد أنّ "هذه التعديلات سهلة وممكنة ومتفق عليها مع الزملاء النواب الذين ناقشناهم كذلك لجنة التربية، وسندعو الى لقاء قريب الى المجلس النيابي، ونتفاءل بان المدرسة الخاصة التي تحتضن نحو 60 بالمئة من طلاب لبنان بان تكون قادرة على تقديم رسالتها مع التعديلات التي سنقرها لها".