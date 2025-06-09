الأب محفوظ خلال احتفال جامعة الروح القدس بعيد شفيعها: الجامعة مرآة لحضور الروح ورسالة مستمرة بروحه

احتفلت ​جامعة الروح القدس​ – الكسليك بعيد شفيعها عشية عيد العنصرة، في احتفال حمل عنوان: "أضئ الطريق بشعلة الحكمة".

تخلل الاحتفال قدّاس ترأسه قدس الأب العام ​هادي محفوظ​، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية، وقد عبّر الأب العام محفوظ عن فرحه بلقاء العائلة الجامعية في "مكان جميل وعابق بالروح"، مشيرًا إلى أن هذا الفضاء الروحي يفتح باب الدخول في أسرار الله والتأمل في حضوره. ولفت إلى أن الإنسان معرّض دومًا للانشغال بيومياته، إلا أن الحل لا يكون بالهروب منها، بل بالعودة إليها بروح الله، مستشهدًا بحدث العنصرة كما ورد في سفر أعمال الرسل، حين حلّ الروح القدس على التلاميذ ومنحهم نعمة الانطلاق برسالة الروح إلى العالم.

وشدد محفوظ على أهمية حضور الروح في العلاقات اليومية، وعلى ضرورة فحص الذات لمعرفة مدى تجلّي ثمار الروح في التعامل مع الآخرين، لا سيما في جامعة تحمل اسم "الروح القدس"، مؤكدًا مواكبة الرهبانية اللبنانية المارونية لنبض الجامعة ورسالتها، ووفاء الجامعة لقيم الجودة وخدمة الإنسان.

ووجّه شكره العميق لرئيس الجامعة الأب طلال هاشم على جهوده خلال ست سنوات من الرئاسة، تمكّن فيها من التصدي لأزمات كبرى "بنشاط وروح رهبانية أصيلة"، مثنيًا على فريق العمل الذي عكس قيم الرهبانية وأمانتها لرسالتها. كما هنّأ الأب العام الرئيس المنتخب الأب جوزيف مكرزل، متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة التي تبدأ في 7 تموز، وخص بالشكر الأب ميلاد طربيه وأعضاء الجوقة، مثمنًا التزام العائلة الجامعية برسالة الجامعة.

وبعد القدّاس، ألقى رئيس الجامعة الأب طلال هاشم خطابه السنوي، واعتبر أن المناسبة تشكّل لحظة جوهرية في الإيمان المسيحي وذكرى متأصلة في هوية الجامعة، داعيًا إلى الإصغاء لهمسات الروح القدس. واستعرض في كلمته حصيلة ستّ سنوات من العمل تحت عنوان: "ست سنوات من الرسالة، التقدّم، والإمكانات"، مشيرًا إلى أن الجامعة واجهت تحديات كبرى منها الانهيار الاقتصادي وجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت، لكنها بقيت وفية لهويتها ورسالتها.

وعرض الأب هاشم رؤية رئاسية تمحورت حول الصمود، والابتكار، والشموليّة، والخدمة، مؤكّدًا أن الجامعة خاضت تحوّلًا مؤسسيًا استراتيجيًا لتعزيز التميّز الأكاديمي والتحوّل الرقمي والانخراط المجتمعي. كما قادت مسارًا تحويليًا شاملًا في الهيكلية والحوكمة، وأطلقت برامج متعددة التخصصات، وسعت إلى مواءمة التعليم مع سوق العمل، وأحرزت تقدمًا في نيل الاعتمادات الأكاديمية.

وأشار إلى أن الجامعة نالت صفة الترشيح للاعتماد من هيئة نيو إنجلاند (NECHE)، وخضعت لزيارة اعتماد استباقية في الفصل الثاني 2024-2025، مع توقع الخضوع للتقييم الذاتي في الفصل الأول 2025-2026. كما جُددت اعتمادات برامج الهندسة والمعلوماتية والطب، ومعادلة شهادة الماجستير في الهندسة المعمارية، واستمر اعتماد NAAB حتى 2025.

ولفت إلى أن البحث العلمي شهد نهضة، تمثّلت في تأسيس مختبرات وتسجيل براءات اختراع، وإطلاق مكتب نقل التكنولوجيا، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص. وتم تأسيس مركز لتطوير المهارات في المناطق الريفية، ووُضعت خطة لتعويض الكفاءات الأكاديمية حتى 2027.

وأكد أن الطلاب كانوا في صلب هذا المسار، من خلال تطوير الخدمات والرقمنة وتحديث البنى التعليمية، وإنشاء مركز الكتابة، ووضع خطة مالية لضمان الاستدامة. واعتبر أن القيادة لم تكن إدارية فحسب، بل أمانة متجذّرة في الروحانية المارونية، وقاد الجامعة برؤية إصلاحية جمعت بين التأمل والعمل، وأعادت تعريف مفهوم الجامعة.

ومن أبرز ملامح هذه المرحلة، أشار إلى مبادرات التعليم خلال الجائحة، ومنها "التعليم للجميع"، التي انطلقت من مبدأ كنسي بأن كل إنسان يحمل كرامة إلهية وله الحق في التعلم. واعتبر أن روح الجماعة أعطت للجامعة معناها، حيث الطلاب إخوة، والأساتذة رعاة للعقول، والموظفون شركاء في الرسالة.

وختم الأب هاشم كلمته بشكر كل من رافقه في هذه المسيرة، من مجلس الأمناء والرهبانية إلى الشركاء والطلاب، وعبّر عن ثقته بأن الجامعة ستواصل التقدّم وتعزيز رسالتها كمنارة أكاديمية وروحية. ودعا إلى أن تبقى منارة في زمن الظلمة وملاذًا للطلاب، قائلاً: "ليظل قادتها جريئين، وطلابها كرماء، ورسالتها خالدة".

واختُتم الاحتفال بحفل كوكتيل في الباحة الخارجية للجامعة، حيث تبادل الحضور التهاني في أجواء احتفالية عززت روح الانتماء بين أفراد الأسرة الجامعية.