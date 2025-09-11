شكرا لقرائتكم خبر إدانة عربية ودولية للاعتداء الإسرائيلي الغاشم والانتهاك السافر لسيادة دولة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد مجلس الأمن الدولي أمس جلسة طارئة بطلب من الجزائر وباكستان لبحث الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر أمس الأول.

وذكرت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة، أنه من المقرر أن يستمع أعضاء المجلس خلال الجلسة إلى إحاطة من كبار مسؤولي الأمانة العامة للأمم المتحدة حول التطورات الأخيرة وخطورة التصعيد الإسرائيلي.

وقد ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس بالهجوم الإسرائيلي على قطر، مشددا على أنه انتهاك صارخ لسيادة قطر وسلامة أراضيها.

المملكة العربية السعودية

من جهتها أدانت السعودية واستنكرت بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم والانتهاك السافر لسيادة دولة قطر الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب دولة قطر الشقيقة، ووضع كل إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات، ومحذرة من العواقب الوخيمة جراء إمعان الاحتلال الإسرائيلي في تعدياته الإجرامية وخروجه الصارخ على مبادئ القانون الدولي وجميع الأعراف الدولية.

وطالبت السعودية المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداء الآثم ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة.

مصر

وفي القاهرة، أعربت مصر عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للعمل العدواني الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة، واستهدف اجتماعا لقيادات فلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث سبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، ومبادئ احترام سيادة الدول، وحرمة أراضيها.

وأكدت مصر، في البيان الصادر عن الرئاسة المصرية، أن هذا الاعتداء يمثل سابقة خطيرة وتطورا مرفوضا، ويعد اعتداء مباشرا على سيادة دولة قطر، التي تضطلع بدور محوري في جهود الوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن هذا التصعيد يقوض المساعي الدولية الرامية إلى التهدئة، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة قيادة وشعبا.

ودعت مصر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذا الانتهاك الإسرائيلي الصارخ، والعمل الفوري على وقف العدوان الإسرائيلي، ومحاسبة المسؤولين عنه، حتى لا يضاف إلى الإفلات المعتاد لإسرائيل من المحاسبة.

المملكة الأردنية الهاشمية

من عمان أجرى العاهل الأردني عبدالله الثاني، اتصالا هاتفيا مع أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأكد العاهل الأردني خلال الاتصال، أن أمن قطر من أمن الأردن، مشددا على موقف الأردن الرافض لأي عمل يمس أمن واستقرار وسيادة قطر.

وأعرب عن إدانته للعدوان الإسرائيلي على العاصمة الدوحة، الذي يعد خرقا للقانون الدولي، مؤكدا وقوف الأردن وتضامنها مع قطر، داعيا إلى حشد الدعم الدولي ضد هذه الانتهاكات، وضرورة التحرك الفوري لوقفها.

المملكة المغربية

في الرباط أعربت المغرب عن إدانتها بشدة للاعتداء الإسرائيلي واستنكارها الشديد لانتهاك سيادة دولة قطر.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية المغربية بأن المغرب تؤكد تضامنها التام مع دولة قطر إزاء كل ما من شأنه أن يمس أمنها وسلامة أراضيها، وطمأنينة مواطنيها والمقيمين بها.

الجزائر

من الجزائر العاصمة، أعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة واستنكارها للعدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة.

وأكدت وفق بيان لوزارة خارجيتها، تضامنها التام والمطلق مع دولة قطر في مواجهة هذا الظرف الاستثنائي، مشددة على أن ما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي من توسيع رقعة اعتداءاته واستهدافه فريق المفاوضين حول إنهاء العدوان على غزة، يثبت للعالم أجمع أن المحتل لا يجنح للسلام، ولا يرى سقفا لتهوره وغروره، ولا يعبأ بالقيم والقواعد والضوابط التي تتقيد بها دول العالم.

وأضاف البيان أن هذا الظرف بالغ الخطورة يستدعي من المجموعة الدولية إدراك الحتمية الملحة لتحمل مسؤولياتها كاملة في ردع المحتل الإسرائيلي، ووضع حد لجرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وكبح جماح تصعيده الذي يجر المنطقة بأسرها نحو دوامة لا متناهية من انعدام الأمن والاستقرار.

اليمن

في عدن أدانت اليمن بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغادر على العاصمة القطرية الدوحة.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذا العدوان يعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويضع العراقيل أمام مساعي السلام والتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وجدد البيان دعم اليمن الكامل لدولة قطر في حقها السيادي بالحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، داعيا المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

رئيس الوزراء البريطاني

من لندن، أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، مؤكدا أن هذا العدوان يمثل انتهاكا لسيادة دولة قطر، ويعرض المنطقة لمزيد من التصعيد.

وأكد ستارمر أن الأولوية تكمن في الوقف الفوري لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وضمان تدفق واسع للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مبينا أن ذلك يعد السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.

مملكة البحرين

في المنامة، أدانت البحرين الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، وعدته انتهاكا للسيادة الوطنية القطرية ولمبادئ القانون الدولي.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة قطر الشقيقة، في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة المواطنين والمقيمين على أرضها، داعية إلى التهدئة ووقف التصعيد، حفاظا على السلم والأمن الإقليميين.

الإمارات العربية المتحدة

من أبوظبي، أدان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات، بأشد العبارات، الاعتداء الإسرائيلي السافر والجبان الذي استهدف دولة قطر الشقيقة، مؤكدا أن هذا الهجوم المتهور يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر، واعتداء خطيرا على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدا غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأعرب عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر الشقيقة، ودعمها الثابت لكل ما من شأنه حماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشدد على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري، محذرا من أن استمرار مثل هذه الأعمال التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويجر المنطقة إلى مسارات خطيرة ستكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين.

ودعا الشيخ محمد المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لردع إسرائيل ووقف هذه الاعتداءات الهمجية الإسرائيلية، مؤكدا أن استمرار هذا النهج العدواني يعكس سلوكا متهورا سيدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والتصعيد، ويقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار.

وحذر من أن التمادي في مثل هذه الهجمات المتهورة، في ظل غياب موقف دولي رادع وحاسم، ستكون له تداعيات بالغة الخطورة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويكرس واقعا لا يمكن السكوت عنه أو قبوله.

البوسنة والهرسك

من سراييفو، أدانت البوسنة والهرسك الهجوم الإسرائيلي ضد دولة قطر، معربة عن تضامنها ودعمها مجددا لسيادة قطر وسلامة أراضيها.

ودعت وزارة خارجية البوسنة والهرسك إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي ووثيقة الأمم المتحدة، مؤكدة التزامها التزاما راسخا بالعمل من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

رابطة العالم الإسلامي

من مكة مكة المكرمة، أدانت رابطة العالم الإسلامي باستنكار شديد، عدوان قوات حكومة الاحتلال الإسرائيلي على دولة قطر.

وفي بيان للأمانة العامة، ندد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا المسلك الهمجي الذي تنتهجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي في التعدي على سيادة الدول، وانتهاك كل القوانين والأعراف الدولية، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات فورية وحازمة تجاه ممارساتها الإجرامية.

منظمة التعاون الإسلامي

من جدة، أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف اليوم العاصمة القطرية الدوحة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية.

ونددت المنظمة بشدة بهذا الاعتداء الذي يمثل تصعيدا خطيرا، يهدد أمن المنطقة واستقرارها، ويقوض الأمن والسلم الدوليين، وتندد الدول الإسلامية بهذا الاعتداء الغاشم على سيادة دولة قطر وأمنها وسلامة أراضيها.

وأكد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، أن منظمة التعاون الإسلامي، انطلاقا من ميثاقها ومقررات القمة الإسلامية وقرارات مجلس وزراء الخارجية، ترفض رفضا قاطعا أي اعتداء على سيادة وأمن أي دولة عضو.

وعبرت المنظمة عن التضامن التام مع دولة قطر ودعمها لأمنها وسلامة أراضيها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها، مؤكدة مساندتها لكل ما تتخذه دولة قطر من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها.

ودعت منظمة التعاون الإسلامي مجددا المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي، لتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوضع حد لاعتداءاتها الخطيرة والمتواصلة في المنطقة، والالتزام باحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

الجامعة العربية

من القاهرة، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات الهجوم الذي شنته وأعلنت عن مسؤوليته إسرائيل على بنايات سكنية مدنية في الدوحة عاصمة دولة قطر.

وأفاد أبو الغيط، في بيان له، بأن الهجوم هو انتهاك صارخ ومرفوض بالكلية لسيادة دولة قطر التي سعت منذ بداية الحرب على غزة مع كل من مصر والولايات المتحدة، للتوسط من أجل وقف إطلاق النار، وبذلت في ذلك جهودا مشهودة ومخلصة بهدف وضع حد لحرب الإبادة التي تواصل إسرائيل شنها في غزة.

وأضاف أن الجامعة العربية تتضامن مع دولة قطر ضد هذا الاعتداء السافر على سيادتها، وفي أية إجراءات تتخذها من أجل حماية سيادتها وصون أمنها.

وشدد على أن السلوك الإسرائيلي صار خارجا على كل عرف دولي مستقر، وكل معاني القانون الدولي الثابت، بما يحمل المجتمع الدولي مسؤولية مؤكدة في التعامل مع إسرائيل التي تستهزئ بالقانون ولا تعبأ بأي نتائج لأفعالها المشينة.

مجلس التعاون الخليجي

من الرياض، ندد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، بأشد عبارات الاستنكار والاستهجان، العملية الدنيئة والجبانة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلية على أراضي دولة قطر الشقيقة.

وقال إن دول مجلس التعاون تتضامن بشكل كامل مع دولة قطر الشقيقة وتقف معها صفا واحدا مع أي إجراء تتخذه ضد هذا العدوان الغادر، الذي تجاوز ومزق كل القوانين والمعاهدات الأممية والدولية التي أقرتها دول العالم وفي مقدمتها الأمم المتحدة، مما يحتم على المجتمع الدولي النهوض فورا والقيام بواجباته لمحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلية على جرائمها الوحشية والخطيرة وردعه عن كل ممارساته التي باتت تزعزع الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأضاف أن لدولة قطر جهودا قيمة وكبيرة في الوساطات لحل النزاعات والصراعات الإقليمية والدولية ووقف إراقة الدماء، بشهادة العديد من الأطراف المتنازعة، وتسعى دائما لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وأن استضافتها للوفد المفاوض للمكتب السياسي لحركة حماس تأتي ضمن جهود وقف إطلاق النار، وإنهاء الأزمة في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، بما يسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.